Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
CP9285/97
Zorgt voor de zuigkracht van je handkolf
De houder en het siliconenmembraan zorgen voor het vacuüm dat je nodig hebt om je melk handmatig af te kolven
Wit
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.