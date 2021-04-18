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  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent
  • Comfortabel kolven, waar je ook bent

Philips AventHandkolf

SCF430/01

4.6
| (365) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Comfortabel kolven, waar je ook bent
Geniet van het zachte comfort van de draagbare Philips AVENT-handkolf. Met Natural Motion-technologie, geïnspireerd op het zuigen van je baby voor sneller kolven. Je kunt het ritme en de zuigkracht eenvoudig aanpassen. Past op vrijwel alle tepels.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Natural Motion-technologie voor sneller kolven

Comfortabel kolven, waar je ook bent

  • Eenvoudig afkolven

Helpt je snel melk te kolven

Helpt je snel melk te kolven

Het innovatieve siliconen borstschild, geïnspireerd door de unieke zuigbeweging van je baby, stimuleert de tepel om de melkafgifte snel op gang te brengen. Voor comfortabel en effectief afkolven.

Een zacht, adaptief siliconen kussen (één maat)

Een zacht, adaptief siliconen kussen (één maat)

Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je unieke anatomie aan. De kolf past op 99,98% van alle tepelmaten* (tot 30 mm).

Ideaal voor moeders die buitenshuis kolven

Ideaal voor moeders die buitenshuis kolven

De borstkolf is klein en licht, en dus gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Daardoor kun je buitenshuis eenvoudig en discreet kolven.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

365

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

18/04/2021

Nederland

Nederland

Handig product

Hele fijne handkolf. Voor het kolven zelf vind ik een elektrische kolf praktischer en sneller, echter pakte ik de handkolf sneller voor het afkolven van de druk. Werkt makkelijk

Voordelen

Eenvoudig, snel, praktisch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/13 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/13 Handkolf

13/04/2021

Nederland

Nederland

Hele fijne handkolf!

Namens mijn vrouw; Het is even wennen en oefenen maar daarna een fijne handkolf voor onderweg, op het werk of wanneer we op visite zijn. Een mooie maat voor in een tas en handig op te bergen in de bijgeleverde etui. Hij is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen en daardoor ook makkelijk schoon te maken. Wat "ons" betreft een essentieel onderdeel wanneer je borstvoeding geeft.

Voordelen

handig

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf

13/04/2021

Nederland

Nederland

Handkolf SCF430/16

handig in gebruik Ik ben heel blij met deze handkolf. De onderdelen zijn gemakkelijk los te halen en schoon te maken. Ben erg tevreden het kolfen gaat hierdoor ook snel.

Voordelen

Heel handig, goede kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Gebaseerd op: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (blank), VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).

  3. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011