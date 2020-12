Afkolven, bewaren en voeden

Kolf rechtstreeks in de bewaarbeker, waardoor lekken of morsen wordt voorkomen. Als je baby honger heeft, kun je de zachte speen gewoon aan de beker bevestigen om te voeden. Bewaar je melk in de koelkast of vriezer en kies de gewenste bewaaroplossing, in een zak of een beker.