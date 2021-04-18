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Eenvoudig afkolven, bewaren en voeden
Basisset
Het innovatieve siliconen borstschild, geïnspireerd door de unieke zuigbeweging van je baby, stimuleert de tepel om de melkafgifte snel op gang te brengen. Voor comfortabel en effectief afkolven.
Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je unieke anatomie aan. De kolf past op 99,98% van alle tepelmaten* (tot 30 mm).
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.6
van 5
365
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Linsss15
18/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Handig product
Hele fijne handkolf. Voor het kolven zelf vind ik een elektrische kolf praktischer en sneller, echter pakte ik de handkolf sneller voor het afkolven van de druk. Werkt makkelijk
Voordelen
Eenvoudig, snel, praktisch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/13 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/13 Handkolf
Janson
13/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Hele fijne handkolf!
Namens mijn vrouw; Het is even wennen en oefenen maar daarna een fijne handkolf voor onderweg, op het werk of wanneer we op visite zijn. Een mooie maat voor in een tas en handig op te bergen in de bijgeleverde etui. Hij is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen en daardoor ook makkelijk schoon te maken. Wat "ons" betreft een essentieel onderdeel wanneer je borstvoeding geeft.
Voordelen
handig
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf
13/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Handkolf SCF430/16
handig in gebruik Ik ben heel blij met deze handkolf. De onderdelen zijn gemakkelijk los te halen en schoon te maken. Ben erg tevreden het kolfen gaat hierdoor ook snel.
Voordelen
Heel handig, goede kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF430/16 Handkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Gebaseerd op: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mei 1993, (20 deelnemers (blank), VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011