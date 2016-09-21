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Werkt stimulerend en verzachtend
De Philips Avent SCF258/02 werkt stimulerend en verzachtend.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
SCF398/11
Stimulerend en verzachtend
Warm of koud te gebruiken
2 stuks
Voor pijnlijke of gezwollen borsten. Bewaren in koelkast of vriezer. Altijd met hoezen gebruiken.
Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.
Voor nog meer comfort op de huid
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.