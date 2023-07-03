Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Dubbel
Premium
Oplaadbare batterij
Timerdisplay
Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).*
Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).
Voel je ontspannen terwijl je kolft dankzij een design waarmee je rechtop kunt blijven zitten en niet voorover hoeft te leunen. Je hoeft niet voorover te leunen; klinisch bewezen comfortabele kolfhouding*. Op basis van klinische testresultaten van 20 deelnemers (2019) die het product hebben gebruikt; 90% van de deelnemers vindt de kolfhouding (enkel elektrisch) comfortabel; 95% van de deelnemers vindt de kolfhouding (dubbel elektrisch) comfortabel.
4.7
van 5
264
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Mar234
03/07/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne, makkelijke kolf
Het is een fijne kolf die makkelijk is in gebruik. Je zet hem snel in elkaar en hij maakt makkelijk schoon. Kolft ook makkelijk melk af door de stimulatiefase. Kolf werkt alleen niet precies zoals het boekje, omdat het uiterlijk iets anders is. Gaat lang mee op de batterij, waardoor het apparaat niet vaak aan de stroom hoeft.
Voordelen
Makkelijk, pijnloos
Nadelen
Gebruiksaanwijzing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
Gebruiker van borstkolf
21/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super easy en effectief!
De borstkolf is heel gemakkelijk in gebruik & doet wat het moet doen. Hij bouwt rustig op, en je kunt ook zelf de standen aanpassen. Zeer tevreden!
Voordelen
Gemak, gebruiksvriendelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
NSpijk
18/06/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekend Product
Wat een fijn apparaat, werkt goed. Hij sluit goed aan en een pluspunt is dat hij makkelijk te reinigen is. Daarnaast werkt de kolf snel en ben je zo klaar. Ik ben erg tevreden over de elektrische borstkolf.
Voordelen
Prijs, Makkelijk reinigen
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
Deze review is gemaakt voor SCF398/11 Elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).
Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011