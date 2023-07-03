Mijn eerste indruk van dit kolfapparaat is erg goed. Ik heb in het verleden al andere kolfaparaten gebruikt voor onder de bekende gele variant. Wat een topper is dit ! Het apparaat heeft een stille motor en maakt daarom erg weinig lawaai wat wel zo prettig is als je onderweg ergens moet gaan kolven. Fijn dat er 8 stimulatie standen en 16 kolfinstellingen op zitten, zo is er voor ieder wat wils ( op gang brengen van borstvoeding of je productie boosten wanneer je een borstvoeding dip hebt ) fijn het apparaat de laatste instellingen onthoud zo dat je het niet weer helemaal opnieuw hoeft in te stellen tijdens het kolven. Wel adviseer in er een kolfbh bij te kopen zodat je je handen vrij hebt tijdens het kolven, verder bevatten de borstschelpen zacht silicone kussens wat erg aangenaam is tijdens het kolven. de onderdelen zijn makkelijk los bestelbaar, ook makkelijk los en vast te maken om ze schoon te maken naar een kolfsessie eventueel mogelijk om ze in de vaatwasser te reinigen mocht je dat willen. het apparaat bevat oplaadbare batterijen zodat je onderweg eventueel zonder stroom zou kunnen kolven. verder bevat de Avent borstkolf SCF398/11 een luxe reistas met isolerende etui zodat je melk voldoende op tempratuur blijft.