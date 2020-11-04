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SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
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SCF391/11
SCF398/11
Een oplossing zonder chirurgie
Voor platte of ingetrokken tepels
2 Niplettes en 2 borstkompressen
Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van ingetrokken tepels, ofwel tepelretractie. Dit kan zorgen voor psychische problemen en het geven van borstvoeding moeilijker maken voor zowel moeder als baby. De zuigactie van de baby zou de tepel omhoog moeten trekken. Als dit niet lukt, is de Niplette™ een eenvoudige, prettige oplossing voor dit probleem. Het hulpmiddel geeft vrouwen met platte of ingetrokken tepels de mogelijkheid om op een aangename manier borstvoeding te geven zonder chirurgische ingreep*. De Niplette™ bestaat uit een transparante tepelvorm met een afsluitrand die is bevestigd aan een ventiel en een spuitopening.
Idealiter wordt de Niplette vóór de zwangerschap gebruikt en 8 uur per dag of 's nachts gedragen*. Als de borsten niet te gevoelig zijn, kan de Niplette ook worden gebruikt in de eerste zes maanden van de zwangerschap om een permanente correctie tot stand te brengen of na de geboorte van de baby, een paar minuten voor elke voeding. De Niplette zuigt de tepel omhoog, zodat de baby gemakkelijk kan aanleggen, en ondersteunt bij het geven van borstvoeding in de eerste paar dagen. Een permanente cosmetische correctie is mogelijk zodra er geen borstvoeding meer wordt gegeven. Hierna kan de Niplette weer worden aangebracht wanneer dat nodig is.
De vorm wordt met één hand op de tepelhof gelegd en met de andere hand wordt lucht onttrokken door middel van een spuit met een inhoud van 5 ml, zodat de tepel erin kan worden gezogen. De gebruiker heeft controle over de zuigkracht en kan de tepel zo stevig aanzuigen als comfortabel is. Wanneer de tepel omhoog is getrokken en de spuit voorzichtig is gescheiden van het ventiel, kan de gebruiker doorgaan met gewoonlijke activiteiten en de Niplette onopvallend in de bh dragen. Gebruik voor de bevalling wordt zoveel mogelijk aangemoedigd*.
3.9
van 5
21
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
04/11/2020
Nederland
Eindelijk een goede oplossing zonder chirurgie
Loop al jaren rond met een ingetrokken tepel, wat me ook onzeker maakte over mijn borstel. Toen ik laatst in de nieuwsbrief dit voorbij zag komen had ik dan zoiets van baat het niet, dan schaadt het niet. Binnen 1 week zag ik al een hele vooruitgang. Ik draag m zowel overdag als 's nachts, en dat gaat eigenlijk prima. Ik ben zeer tevreden over dit product, jammer dat ik er nou pas achter ben gekomen dat het bestaat.
Voordelen
Effectief, makkelijk in gebruik
Nadelen
Onbekendheid van het product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
ampg
28/10/2010
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
Chibi
25/06/2019
België
Tres bien
J'ai achete les niplettes il y a quelques années car j'ai un teton plat et un ombiliqué. Ajd, le plat ne rentre plus du tout, quand j'ai froid ! Mais au "repos" il reste plat. Le 2eme est moins ombilliqué. Cependant, je ne les ai pas utilisé regulierement. Etant en projet bébé, je'y remets. Au debut, ca tire et ca fait un peu mal, mais au bout de 5 min on oublie totalement qu'on les porte. Commed 'autre, je mets un peu de creme sur le mamelon pour faciliter l'adherence et ensuite elles tiennent plusieurs heures. Une vraie solution qui apporte de bons resultats. Il faut l'utiliser regulierement pour en observer une efficacité durable.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), "The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples", British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, pagina 46–49
Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.