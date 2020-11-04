Een hulpmiddel voor platte of ingetrokken tepels

Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van ingetrokken tepels, ofwel tepelretractie. Dit kan zorgen voor psychische problemen en het geven van borstvoeding moeilijker maken voor zowel moeder als baby. De zuigactie van de baby zou de tepel omhoog moeten trekken. Als dit niet lukt, is de Niplette™ een eenvoudige, prettige oplossing voor dit probleem. Het hulpmiddel geeft vrouwen met platte of ingetrokken tepels de mogelijkheid om op een aangename manier borstvoeding te geven zonder chirurgische ingreep*. De Niplette™ bestaat uit een transparante tepelvorm met een afsluitrand die is bevestigd aan een ventiel en een spuitopening.