SCF291/01
In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
Steriliseer tot zes flessen en accessoires in slechts 10 minuten. De slanke maar ruime Flessensterilisator Advanced is snel en efficiënt en doodt tot 99,9% van de bacteriën, zodat je met een gerust hart kunt voeden.Bekijk alle voordelen
Sterilisator voor babyflessen
Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.
Snel en veilig met de sterilisatiecyclus van slechts 10 minuten, waarna de sterilisator automatisch wordt uitgeschakeld.
Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.
Onze geavanceerde sterilisator is flexibel: hij kan kleiner worden gemaakt voor kleinere artikelen zoals fopspenen en neemt weinig ruimte in beslag als hij niet wordt gebruikt.
De inhoud van de sterilisator blijft maximaal 24 uur steriel dankzij een grondige reiniging zonder chemicaliën. Gewoon door de deksel dicht te houden.
Onze sterilisator is compact maar er passen nog steeds maximaal zes Philips Avent-babyflessen in. Bovendien kunnen er ook andere essentials zoals spenen en handkolven in.
Van onder tot boven, van binnen en van buiten, de sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken, zelfs de verwarmingsplaat. Zodat jij meer tijd met je kleintje kan doorbrengen.
