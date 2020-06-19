Zoektermen

    In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

      Philips Avent Sterilisator voor babyflessen

      SCF291/01

      In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

      Steriliseer tot zes flessen en accessoires in slechts 10 minuten. De slanke maar ruime Flessensterilisator Advanced is snel en efficiënt en doodt tot 99,9%  van de bacteriën, zodat je met een gerust hart kunt voeden.

      In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

      Steriliseert in slechts 10 minuten

      • Flessensterilisator
      • Geavanceerd
      Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

      Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

      Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.

      Een sterilisatiecyclus duurt slechts 10 minuten

      Een sterilisatiecyclus duurt slechts 10 minuten

      Snel en veilig met de sterilisatiecyclus van slechts 10 minuten, waarna de sterilisator automatisch wordt uitgeschakeld.

      Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

      Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

      Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.

      Onze sterilisator is ontworpen voor ruimtebesparing en flexibiliteit

      Onze sterilisator is ontworpen voor ruimtebesparing en flexibiliteit

      Onze geavanceerde sterilisator is flexibel: hij kan kleiner worden gemaakt voor kleinere artikelen zoals fopspenen en neemt weinig ruimte in beslag als hij niet wordt gebruikt.

      Blijft 24 uur steriel*

      Blijft 24 uur steriel*

      De inhoud van de sterilisator blijft maximaal 24 uur steriel dankzij een grondige reiniging zonder chemicaliën. Gewoon door de deksel dicht te houden.

      Ruim van binnen, compact van buiten

      Ruim van binnen, compact van buiten

      Onze sterilisator is compact maar er passen nog steeds maximaal zes Philips Avent-babyflessen in. Bovendien kunnen er ook andere essentials zoals spenen en handkolven in.

      Deze sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken

      Deze sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken

      Van onder tot boven, van binnen en van buiten, de sterilisator is snel en eenvoudig schoon te maken, zelfs de verwarmingsplaat. Zodat jij meer tijd met je kleintje kan doorbrengen.

      Technische specificaties

      • Technische specificaties

        Energieverbruik
        650  W
        Spanning
        220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120-127 V~ 60 Hz (Noord-Amerika)
        Energieverbruik (uitgeschakeld)
        <0,3 W (wachttijd tot automatisch uitschakelen: <1 min.)

      • Gewicht en afmetingen

        Afmetingen
        304 x 183 x 359  mm
        Gewicht
        1,78  kg

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      • Inclusief

        Tang
        1  stk
        Elektrische stoomsterilisator
        1 x

      • Specificaties verpakking

        Verpakking op basis van papier**
        Ja

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
      • *Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen
      phones with application shown

      Maak kennis met uGrow, onze gratis app voor gezonde ontwikkeling van baby's


      Download 's werelds eerste medische baby-app met verbonden apparaten, die je persoonlijk advies geeft waar je iets aan hebt.

       

      Met de hulp van uGrow ontdek je patronen waardoor je de gezonde ontwikkeling van je kindje kunt ondersteunen.

       

      Meer informatie

      Apple store
      Play store
