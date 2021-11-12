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Philips AventWegwerpborstkompressen

SCF254/02

4.7

| (128) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

Comfortabel en discreet

Unieke Philips Avent-borstkompressen met een speciaal ontwerp voor een droge en comfortabele dag.

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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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SCF396/31

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SCF398/31

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Elektrische borstkolf Advance

Elektrische borstkolf Advance

SCF391/11

Avent-borstkompressen

Comfortabel en discreet

  • 2 kompressen voor overdag

Onzichtbaar onder kleren

Onzichtbaar onder kleren

Ultradun en voorgevormd. Plakstrip om het kompres op z'n plek te houden.

Met antisliptape

Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.

Ontwikkeld in samenwerking met een borstvoedingsdeskundige

Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.7

van 5

128

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

3
2

12/11/2021

Nederland

Nederland

Zeer tevreden!

Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.

Voordelen

Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt

Nadelen

Extra verpakkingsmateriaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2020-10-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2020-10-12

09/11/2021

Nederland

Nederland

Philips borstkompressen

Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.

Voordelen

Zacht, comfortabel en lekken niet door

Nadelen

n.v.t

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Fijne borstcompressen

Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!

Voordelen

Onzichtbaar en neemt voldoende melk op

Nadelen

Niet kunnen vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2021-10-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen

Datum gebruik 2021-10-09

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 