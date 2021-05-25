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Voorgesteriliseerd
25 zakken
Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting om je moedermelk veilig te bewaren
Verzegeling geeft aan dat de voorgesteriliseerde zak niet is geopend voor het eerste gebruik, voor volledige hygiëne
Versterkte zijnaden en dubbellaags materiaal zodat je zeker weet dat je moedermelk veilig kan worden bewaard in de vriezer of koelkast
4.5
van 5
61
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Mama.tester
25/05/2021
España
Onderdeel van promotie
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Voordelen
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Nadelen
De momento ninguna
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Deze review is gemaakt voor SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
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Martita189
24/05/2021
España
Onderdeel van promotie
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
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laura5896
21/05/2021
España
Onderdeel van promotie
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Voordelen
seguridad
Nadelen
nada
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Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.