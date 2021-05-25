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  • Ultieme bescherming voor je moedermelk
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Philips AventBewaarzakken voor moedermelk

SCF603/25

4.5
| (61) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Ultieme bescherming voor je moedermelk
Met de bewaarzakken voor moedermelk van Philips AVENT kun je je kostbare moedermelk veilig opbergen. Ze kunnen worden opgeborgen in de koelkast of vriezer en zijn voorgesteriliseerd voor onmiddellijk gebruik.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Bewaarzakken voor moedermelk van 180 ml

Ultieme bescherming voor je moedermelk

  • Opbergen

  • Voorgesteriliseerd

  • 25 zakken

Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting

Veilige, lekvrije dubbele ritssluiting om je moedermelk veilig te bewaren

Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

Voorgesteriliseerde zak met manipulatiebestendige verzegeling

Verzegeling geeft aan dat de voorgesteriliseerde zak niet is geopend voor het eerste gebruik, voor volledige hygiëne

Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

Vriezerbestendig met versterkte naden en dubbellaagse zak

Versterkte zijnaden en dubbellaags materiaal zodat je zeker weet dat je moedermelk veilig kan worden bewaard in de vriezer of koelkast

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.5

van 5

61

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Voordelen

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Nadelen

De momento ninguna

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Deze review is gemaakt voor SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

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Deze review is gemaakt voor SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Voordelen

seguridad

Nadelen

nada

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 