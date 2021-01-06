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Philips Avent Bewaarzakken voor moedermelk
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SCF603/25
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Gebruikershandleiding
Alles (5)
Hoe vaak kan ik een moedermelkzak gebruiken?
Kan ik de moedermelkzak in een flessenwarmer, in kokend water of in de magnetron opwarmen?
Wat is de vervaldatum van mijn Philips Avent-melkbewaarzakken?
Van welke materiaal is de moedermelkzak gemaakt?
Hoe moet ik de melk in de melkbewaarzak ontdooien?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
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