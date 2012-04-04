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Philips AventSCF254/30 Disposable breast pads

SCF254/30

4.8

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Ultradun en voorgevormd. Plakstrip om het kompres op z'n plek te houden.

Met antisliptape

Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.

Ontwikkeld in samenwerking met een borstvoedingsdeskundige

Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.

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Recensies

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2
1

04/04/2012

Nederland

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Deze review is gemaakt voor SCF254/60 Wegwerpborstkompressen

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27/01/2019

France

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Parfait

Je conseille fortement absorption et confort exceptionnel le meilleur de la gamme coussinets toute marque et modèle confondu

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Deze review is gemaakt voor SCF254/30 Coussinets d'allaitement jetables

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30/08/2014

France

France

Les seuls! Parfait sauf....

Les SEULS coussinets qui tiennent la route! J'ai testé toutes les marques et les Avent sont les seuls qui tiennent une nuit. Un seul bémol: l'emballage. A quand une version alternative sans toutes ces couches de papier. Bien sur, c'est pratique pour les emmener avec soi, mais pour rester à la maison.... Je n'ai jamais utilisé les autocollants non plus, ils tiennent en place sans. Alors vous me direz d'utiliser ceux en tissu pour ma bonne conscience: j'ai essayé différentes marques en tissu (dont les vôtres) et il faut les changer toutes les demies heures car le lait glisse dessus au lieu d'être absorbé. Bref, je reviens toujours aux Avent jetables (mais s'il vous plait en plus green....)

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