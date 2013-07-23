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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

SCF663/07

3

| (1) Beoordeling

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Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij materiaal

Deze fles is gemaakt van PES, BPA-vrij materiaal

Technische specificaties

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

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