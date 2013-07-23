Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF663/07
3.0
van 5
1
Beoordeling
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit