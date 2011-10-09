ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Niet meer leverbaar

Philips AventDubbele elektrische borstkolf

SCF314/02

4.2

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Borstkolf ontworpen voor jouw comfort

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan. Het is dus belangrijk dat je ontspannen bent en je comfortabel voelt. De Philips Avent-borstkolf SCF314/02 is ontworpen voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Uniek massagekussen voor maximaal comfort

Borstkolf ontworpen voor jouw comfort

  • Bevat twee flessen van 125 ml

Zacht, met klinisch bewezen resultaten*

Zacht, met klinisch bewezen resultaten*

Onze zachte elektrische borstkolf is zeer effectief en het is klinisch bewezen dat deze vergelijkbare hoeveelheden melk afkolft als een in ziekenhuizen gebruikte elektrische kolf*

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Onthoudt je persoonlijke kolfritme

Onthoudt je persoonlijke kolfritme

Alleen de Philips Avent elektrische borstkolven hebben een geheugen dat je persoonlijke afkolfritme aanleert en voortzet voor optimaal comfort

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Goede prijs kwaliteit

Zeer goede tv met alle aansluitingen voor de moderne wereld, ecologisch ook, na enkele uren aanstaan valt hij uit als je na een melding niet de afstandsbediening bedient

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

04/06/2013

Italia

Italia

Il tiralatte che si "adegua" alla mamma

E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio

25/03/2013

Nederland

Nederland

uitstekende en comfortabele prestaties

comfortabele cups goede simulatie zuigbehoefte goed in te regelen de pomp ia aan de grote kant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. bij dagelijks gebruik over een periode van 10 dagen bij moeders met premature baby's