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Niet meer leverbaar
Borstkolf ontworpen voor jouw comfort
Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan. Het is dus belangrijk dat je ontspannen bent en je comfortabel voelt. De Philips Avent-borstkolf SCF314/02 is ontworpen voor optimaal comfort tijdens het afkolven.
Bevat twee flessen van 125 ml
Onze zachte elektrische borstkolf is zeer effectief en het is klinisch bewezen dat deze vergelijkbare hoeveelheden melk afkolft als een in ziekenhuizen gebruikte elektrische kolf*
Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex
Alleen de Philips Avent elektrische borstkolven hebben een geheugen dat je persoonlijke afkolfritme aanleert en voortzet voor optimaal comfort
4.2
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
dutsje
09/10/2011
Nederland
Goede prijs kwaliteit
Zeer goede tv met alle aansluitingen voor de moderne wereld, ecologisch ook, na enkele uren aanstaan valt hij uit als je na een melding niet de afstandsbediening bedient
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Amr73
04/06/2013
Italia
Il tiralatte che si "adegua" alla mamma
E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
MvdMolen
25/03/2013
Nederland
uitstekende en comfortabele prestaties
comfortabele cups goede simulatie zuigbehoefte goed in te regelen de pomp ia aan de grote kant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
bij dagelijks gebruik over een periode van 10 dagen bij moeders met premature baby's