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  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar

-10% korting met code: WBFW26

Philips AventSterilisator

SCF293/00

4.6
| (163) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Steriliseer, droog en bewaar
Je bent in 40 minuten weer klaar voor de volgende voeding van je baby. De flessensterilisator en -droger gebruikt gefilterde luchtstralen om flessen te drogen. De sterilisator is snel en hygiënisch, en doodt 99.9% van de bacteriën* voor gemoedsrust bij elke voeding.
Bekijk alle voordelen

Bespaar 10%

WBFW26
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Sterke stoomsterilisatoren en gefilterde lucht voor het drogen

Steriliseer, droog en bewaar

  • Flessensterilisator en -droger

  • Premium

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.

Een volledige sterilisatie- en droogcyclus duurt slechts 40 minuten

Een volledige sterilisatie- en droogcyclus duurt slechts 40 minuten

Het duurt slechts 40 minuten om de flessen klaar te maken voor de volgende voeding. Na krachtige stoomsterilisatie worden flessen en accessoires gedroogd met een gerichte straal gefilterde lucht, waardoor ze direct klaar zijn voor gebruik.

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

163

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

14/12/2022

Nederland

Nederland

Gemakkelijk in gebruik

De sterillisator is gemakkelijk in gebruik, je zet de flessen/spenen erin en ongeveer 40 minuten later komen ze er droog uit. Passen ook andere flessen dan de Avent flessen van Philips in. De verschillende bakjes zorgen ervoor dat je niet iedere keer de hele toren hoeft op te bouwen. Het neemt werk uit de handen, zoals een vaatwasser.

Voordelen

Gemakkelijk, neemt werk uit handen, product is steriel

Nadelen

Groot apparaat, lange tijdsduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

11/12/2022

Nederland

Nederland

Flessen zijn snel en eenvoudig steriel

De flessen en de accessoires kunnen eenvoudig in het apparaat geplaatst worden. Een beetje water er bij en de flessen zijn in ca. 10 minuten steriel. Er is ook een programma waarbij je 30 minuutjes langer kunt wachten en de flessen zijn ook gedroogd. Je kunt de flessen ook alleen drogen. Deze sterilisator wordt bij ons dagelijks gebruikt en we reinigen 3 flesseny per keer. De flessen die wij gebruiken passen er niet recht in maar deze leggen wij iets schuin. Het apparaat is erg makkelijk in gebruik.

Voordelen

Erg makkelijk in gebruik en flessen zijn snel steriel.

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

06/12/2022

Nederland

Nederland

Top product!!!

Geweldig product, vullen met spenen en flesjes en geen omkijken naar nodig. Mooie indicatie dat weergeeft hoever het in zijn proces is. Achteraf alles perfect droog. En om het af te maken is er minder dan een glaasje water nodig om het te gebruiken. Geweldig!

Voordelen

Snel, goed droog, geen omkijken naar

Nadelen

Geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen