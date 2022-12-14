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Flessensterilisator en -droger
Premium
Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.
Het duurt slechts 40 minuten om de flessen klaar te maken voor de volgende voeding. Na krachtige stoomsterilisatie worden flessen en accessoires gedroogd met een gerichte straal gefilterde lucht, waardoor ze direct klaar zijn voor gebruik.
Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.
4.6
van 5
163
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Morel
14/12/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Gemakkelijk in gebruik
De sterillisator is gemakkelijk in gebruik, je zet de flessen/spenen erin en ongeveer 40 minuten later komen ze er droog uit. Passen ook andere flessen dan de Avent flessen van Philips in. De verschillende bakjes zorgen ervoor dat je niet iedere keer de hele toren hoeft op te bouwen. Het neemt werk uit de handen, zoals een vaatwasser.
Voordelen
Gemakkelijk, neemt werk uit handen, product is steriel
Nadelen
Groot apparaat, lange tijdsduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
NteV
11/12/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Flessen zijn snel en eenvoudig steriel
De flessen en de accessoires kunnen eenvoudig in het apparaat geplaatst worden. Een beetje water er bij en de flessen zijn in ca. 10 minuten steriel. Er is ook een programma waarbij je 30 minuutjes langer kunt wachten en de flessen zijn ook gedroogd. Je kunt de flessen ook alleen drogen. Deze sterilisator wordt bij ons dagelijks gebruikt en we reinigen 3 flesseny per keer. De flessen die wij gebruiken passen er niet recht in maar deze leggen wij iets schuin. Het apparaat is erg makkelijk in gebruik.
Voordelen
Erg makkelijk in gebruik en flessen zijn snel steriel.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Dblek
06/12/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Top product!!!
Geweldig product, vullen met spenen en flesjes en geen omkijken naar nodig. Mooie indicatie dat weergeeft hoever het in zijn proces is. Achteraf alles perfect droog. En om het af te maken is er minder dan een glaasje water nodig om het te gebruiken. Geweldig!
Voordelen
Snel, goed droog, geen omkijken naar
Nadelen
Geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen