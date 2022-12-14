Daar ging de bel van de voordeur. Mijn pakketje met de sterilisator werd bezorgd. Met mijn enthousiasme pak ik de sterilisator en onderdelen uit. Mijn eerste reactie was: wat een groot apparaat! Op het eerste oog vond ik het een groot apparaat, maar enige tijd was ik daar ook aan gewend en viel het wel mee. De sterilisator meteen installeren zodat ik hem kon gaan gebruiken. De handleiding is prima te lezen en om het extra duidelijk te maken zijn er ook foto's aan toegevoegd. De sterilisator is geïnstalleerd, klaar voor gebruik. Een klein laagje water in het onderste gedeelte. Ik pakte wat flesjes en spenen maakte deze schoon en zette deze in het apparaat. De flessen in de onderste grote mand. Alle kleine onderdelen in de kleinere mand die bovenop de grote mand komt te staan. Voor deze producten gebruikte ik de volledige sterilisatie- en droogcyclus die ongeveer 40 minuten duurt. Het programma begint. Op een gegeven moment maakt de sterilisator veel geluid, niks ernstigs maar wel veel stoom. Na 40 minuten is het programma klaar. Ik haal de spullen eruit en ze voelen heel schoon aan. Wat een heel fijn gevoel geeft. De sterilisator doodt veel bacteriën zodat de spullen direct na het programma gebruikt kunnen worden. Het geeft je een goed gevoel dat je baby kan drinken uit schone, bijna helemaal bacterievrij flessen kan drinken. De onderdelen van de sterilisator zijn goed schoon te maken. Het gebruik van pannen met kokend water en erbij staan tot de producten klaar zijn is met de sterilisator verleden tijd. Tijdens het wachten van het programma van de sterilisator kun je in 40 minuten tijd andere dingen doen. In tegenstelling tot het steriliseren van producten door middel van een pannetje met kokend water. Echt een pluspunt!