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Niet meer leverbaar
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
Onze Classic-fles is al 30 jaar vertrouwd bij moeders en is nog altijd favoriet bij veel moeders . Voeden wordt een prettige en gemakkelijke ervaring en het is klinisch bewezen dat de fles krampjes en ongemak vermindert.*
1 fles
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.3
van 5
60
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Mila
22/12/2016
Nederland
Zeer goede fles
[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.