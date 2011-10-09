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Niet meer leverbaar

Philips AventEnkele elektronische borstkolf

SCF292/13

4.5
| (29) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Ontworpen voor jouw comfort
Onze unieke, BPA-vrije Er-op-uitkolf is ontworpen met een elektronisch geheugen dat jouw persoonlijke kolfstijl onthoudt en zich op die manier aanpast aan je lichaam.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Door de natuur ingegeven

Ontworpen voor jouw comfort

  • Er-op-uitset

Met geïsoleerde reistas + koelelementen

Met geïsoleerde reistas + koelelementen

Alles wat je nodig hebt om de melkproductie te behouden, melk af te kolven en te bewaren wanneer je niet in de buurt van je baby bent.

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

29

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2

09/10/2011

Nederland

Nederland

ZEER TEVREDEN

Ik gebruik de pomp ruinm een half jaar intensief en vind het gemakkelijk in gebruik. Klein, goed verpakt, licht, sterk materiaal. Ik kan dit product echt aanraden, ook in combinatie met het bewaarsysteem.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf

09/10/2011

Nederland

Nederland

ZEER TEVREDEN

Ik gebruik de pomp ruinm een half jaar intensief en vind het gemakkelijk in gebruik. Klein, goed verpakt, licht, sterk materiaal. Ik kan dit product echt aanraden, ook in combinatie met het bewaarsysteem.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf

11/09/2019

Italia

Italia

Lo definirei immortale..

Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 