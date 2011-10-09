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Niet meer leverbaar
Er-op-uitset
Alles wat je nodig hebt om de melkproductie te behouden, melk af te kolven en te bewaren wanneer je niet in de buurt van je baby bent.
De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.
De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.
4.5
van 5
29
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
car123
09/10/2011
Nederland
ZEER TEVREDEN
Ik gebruik de pomp ruinm een half jaar intensief en vind het gemakkelijk in gebruik. Klein, goed verpakt, licht, sterk materiaal. Ik kan dit product echt aanraden, ook in combinatie met het bewaarsysteem.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf
Michelle1985
09/10/2011
Nederland
ZEER TEVREDEN
Ik gebruik de pomp ruinm een half jaar intensief en vind het gemakkelijk in gebruik. Klein, goed verpakt, licht, sterk materiaal. Ik kan dit product echt aanraden, ook in combinatie met het bewaarsysteem.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Enkele elektronische borstkolf
Sabrina83
11/09/2019
Italia
Lo definirei immortale..
Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.