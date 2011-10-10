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  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust

Niet meer leverbaar

Philips AventVoedingsfles

SCF685/27

4.3
| (126) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Goede voeding, goede nachtrust
Huilerig gedrag komt veel voor bij baby's. Ze zijn dan onrustig en prikkelbaar. De Philips AVENT Classic-voedingsfles zorgt voor aanzienlijk minder darmkrampjes*** en huilerig gedrag, vooral 's nachts.**
Bekijk alle voordelen

Voor kalme baby's, vooral 's nachts**

Goede voeding, goede nachtrust

  • Klassiek

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

Eenvoudig aanleggen door het unieke ventiel van de speen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

126

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

10/10/2011

Nederland

Nederland

Prima fles die lang mee gaat.

De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

10/10/2011

Nederland

Nederland

Prima fles die lang mee gaat.

De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

31/08/2019

Deutschland

Deutschland

absolut empfehlenswert

Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche

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Voorwaarden

  1. Volgens de Europese richtlijn (2011/8/EU)

  2. Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips AVENT-fles, vooral 's nachts minder huilerig gedrag vertonen dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.