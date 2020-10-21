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Philips Avent Voedingsfles
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF685/27
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Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom zitten er gaten in de dop van mijn Philips Avent-antikrampjesfles?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Waarom is de fles niet doorzichtig?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Horen er luchtbellen in de fles te zitten tijdens het voeden?