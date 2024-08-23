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Philips-ondersteuning

Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?

Ja, het gebruik van verkleurde Philips Avent-producten is veilig, mits de onderdelen schoon en in goede staat zijn. Verkleuring is onschadelijk en is vaak het gevolg van voedsel dat vlekken maakt op het plastic.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/02 , SCY903/71 , SCF349/55 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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