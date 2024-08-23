Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?

Verkleuring treedt meestal op wanneer je Philips Avent-onderdelen worden blootgesteld aan voedsel met kleurstoffen of kleurstoffen die vlekken op plastic maken, zoals tomatensaus en bepaalde groene groenten.



Houd onderdelen tijdens het reinigen, desinfecteren en bewaren gescheiden van etenswaren, bakjes en andere voorwerpen die voedselresten bevatten om verkleuring te voorkomen.



Verkleuring wordt ook veroorzaakt door blootstelling aan achtergebleven resten schoonmaakmiddel, specifieke reinigingsmiddelen, direct zonlicht en kalkafzetting door het schoonmaken van de onderdelen in hard water.



Volg de aanbevolen reinigings-, desinfectie- en bewaarinstructies voor je Philips Avent-product om verkleuring te voorkomen.