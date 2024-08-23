Philips-ondersteuning Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?

Ja, spenen en schilden van fopspenen variëren in grootte, hardheid en vorm. Bij de leeftijdsrichtlijnen wordt rekening gehouden met de grootte en hardheid van de spenen en schilden.



Raak niet in paniek als een fopspeen (inclusief het schildje) vastzit in de mond van de baby. De fopspeen kan niet worden ingeslikt en is zo ontworpen dat er geen problemen ontstaan in een dergelijk geval. Verwijder hem zo voorzichtig mogelijk uit de mond.