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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/11 , SCF094/12 , SCF094/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?
Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen steriliseren?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?