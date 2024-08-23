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Philips-ondersteuning

Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?

Ja, spenen en schilden van fopspenen variëren in grootte, hardheid en vorm. Bij de leeftijdsrichtlijnen wordt rekening gehouden met de grootte en hardheid van de spenen en schilden.

Raak niet in paniek als een fopspeen (inclusief het schildje) vastzit in de mond van de baby. De fopspeen kan niet worden ingeslikt en is zo ontworpen dat er geen problemen ontstaan in een dergelijk geval. Verwijder hem zo voorzichtig mogelijk uit de mond.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/11 , SCF094/12 , SCF094/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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