Wat zijn de verschillen tussen de Philips Avent-fopspenen?
Ontdek hoe de Philips Avent ultra start-fopspenen, ultra air-fopspenen en Soothie verschillen van onze reguliere fopspenen.
Philips Avent-fopspenen voor pasgeborenen zijn onze lichtste en kleinste fopspenen zonder ring om je pasgeboren baby te ondersteunen. Een grotere luchttoevoer voorkomt dat de huid droog en geïrriteerd raakt. De ultra start-fopspeen wordt ook geleverd met een sterilisatiedoosje om de fopspeen in de magnetron te kunnen steriliseren. De Ultra Start-fopspeen is ook verkrijgbaar in de Nighttime-versie.
De Philips Avent ultra soft-fopspeen heeft een zacht, flexibel schildje om afdrukken in de huid en huidirritatie te verminderen. De ultra soft-fopspeen wordt geleverd met een sterilisatiedoosje om de fopspeen in de magnetron te kunnen steriliseren. De ultra soft-fopspeen is verkrijgbaar in versies voor 0-6 m, 6-18 m en 18 m+.
De Philips Avent ultra air-fopspeen heeft een betere luchttoevoer dan andere Philips Avent-fopspenen. Een grotere luchttoevoer voorkomt dat de huid droog en geïrriteerd raakt. De ultra air-fopspeen wordt ook geleverd met een sterilisatiedoosje om de fopspeen in de magnetron te kunnen steriliseren. De ultra air-fopspeen is verkrijgbaar in de versies Nighttime, 0-6 m, 6-18 m en 18 m+.
Siliconen fopspeen uit één stuk die met één vinger kan worden vastgehouden om je baby te helpen zuigen door je vinger in de speen te plaatsen. De Soothie is verkrijgbaar in een ronde vorm en een hartvormige/gebogen vorm.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SCF094/09 , SCF094/10 , SCF094/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›