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Philips-ondersteuning

Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen steriliseren?

Je kunt een Avent-fopspeen steriliseren door deze in kokend water te plaatsen of in een magnetron. Lees hieronder hoe je dat doet.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/12 , SCF094/11 , SCF094/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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