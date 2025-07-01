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Philips-ondersteuning

Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?

Na het reinigen kan er water achterblijven in de speen van je Philips Avent-fopspenen. Het water is onschadelijk voor je baby, maar je kunt het in een paar eenvoudige stappen verwijderen.

    1. Was je handen.
    2. Houd de fopspeen vast met de speen naar boven gericht.
    3. Knijp met duim en wijsvinger in de speen en schud voorzichtig om het water eruit te krijgen.
    4. Er kunnen nog wat waterdruppels in de speen achterblijven, die aan de lucht kunnen worden gedroogd.

    Tip: Vervang de fopspenen elke 4 weken voor betere hygiëne.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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