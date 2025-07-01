Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Na het reinigen kan er water achterblijven in de speen van je Philips Avent-fopspenen. Het water is onschadelijk voor je baby, maar je kunt het in een paar eenvoudige stappen verwijderen.
Tip: Vervang de fopspenen elke 4 weken voor betere hygiëne.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?