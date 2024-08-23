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Controleer de Philips Avent-fopspeen handmatig voor elk gebruik. Gebruik deze instructievideo over hoe je de veiligheid van je Philips Avent-fopspeen controleert. Dezelfde instructies zijn van toepassing op de Philips Avent Soothie.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/02 , SCF099/28 , SCF092/06 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
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Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
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