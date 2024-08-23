Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?

Wij raden aan de fopspeen na 4 weken gebruik te vervangen om veiligheids- en hygiënische redenen. De fopspeen moet nog eerder worden vervangen als hij op enigerlei wijze beschadigd is. Vervang de Philips Avent-fopspeen als deze beschadigd is. Instructies voor controle:

Controleer de fopspeen voor elk gebruik Trek alle onderdelen van de fopspeen in alle richtingen om te controleren op tekenen van zwakte Controleer of de fopspeen geen barsten heeft

Een verkleurde fopspeen kan veilig worden gebruikt en is niet schadelijk voor je baby, mits de fopspeen in goede staat verkeert.