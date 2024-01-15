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Philips-ondersteuning

Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?

Ja, alle plastic Philips Avent-flessen - volledig in elkaar gezet en gesloten - kunnen in de vriezer worden bewaard en kunnen worden gebruikt voor voorgekookte voeding.
Bewaar glazen flessen niet in de vriezer, omdat ze dan kunnen breken.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71 , SCY903/61 , SCY900/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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