Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?

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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71 , SCY903/61 , SCY900/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
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Hoe verhoudt mijn Natural-speen of speen tegen darmkrampjes zich tot de Natural Response-speen?
Hoe weet ik wanneer ik mijn Natural Response-speen moet vervangen?