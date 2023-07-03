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Raadpleeg de onderstaande informatie om erachter te komen welke Philips Avent-babyflessen en -spenen compatibel zijn met elkaar.
In de 4 onderstaande secties vind je alles wat je moet weten over de compatibiliteit van de Philips Avent:
Natural en Natural Response
Natural glas
Zuigfles tegen darmkrampjes
AirFree-opening.
Elke sectie toont een andere combinatie van items, samen met een vinkje of kruisje om aan te geven of die combinatie mogelijk is.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY903/61, SCY903/63. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Hoe maak ik de Philips Avent-fles en -speen klaar voor het eerste gebruik?
Waarom staat er geen leeftijdsaanduiding op de Natural Response-speenverpakkingen?
Hoe verhoudt mijn Natural-speen of speen tegen darmkrampjes zich tot de Natural Response-speen?
Hoe zet ik de Natural Response-fles en -speen in elkaar?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Waar staat Philips Avent met betrekking tot microplastics in babyflessen? (2021)
Kan ik dikke babyvoeding geven met de Natural Response-speen?
Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?
Waarom weigert mijn baby de Natural Response-speen?
Welke Natural Response-speen past het beste bij mijn baby?