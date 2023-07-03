ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?

Raadpleeg de onderstaande informatie om erachter te komen welke Philips Avent-babyflessen en -spenen compatibel zijn met elkaar.

In de 4 onderstaande secties vind je alles wat je moet weten over de compatibiliteit van de Philips Avent:

  • Natural en Natural Response 

  • Natural glas 

  • Zuigfles tegen darmkrampjes 

  • AirFree-opening.

Elke sectie toont een andere combinatie van items, samen met een vinkje of kruisje om aan te geven of die combinatie mogelijk is.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY903/61, SCY903/63. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning