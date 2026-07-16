Philips-ondersteuning Waarom weigert mijn baby de Natural Response-speen?

De Natural Response-spenen zijn vergelijkbaar met een borst, zodat je baby kan drinken, slikken en ademen in een natuurlijk ritme en met een natuurlijke drinkstijl. Er komt alleen melk uit de speen als je baby actief drinkt. Baby's die gewend zijn aan flessen met vrije toevoer moeten zich aanpassen aan de nieuwe drinkstijl en hebben tijd nodig om over te stappen op de Natural Response-speen.

De meeste baby's zijn gevoelig voor verandering, dus het kan een paar pogingen kosten om aan een nieuwe manier van voeden te wennen. Als je een nieuwe fles aan je kleintje aanbiedt, doe dit dan als hij of zij ontspannen is en geen honger heeft. Als je een paar keer zonder succes hebt geprobeerd te voeden, kan dat betekenen dat je baby een andere speen met een andere toevoersnelheid nodig heeft.

Het vinden van de juiste speen is belangrijk: We leren allemaal in ons eigen tempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's ontwikkelen die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speen voor de eerste toevoer (speen 0) voordat ze overgaan op de Natural Response-spenen.



Wanneer moet ik de spenen verwisselen? Probeer een Natural Response-speen met een hogere toevoersnelheid als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Gebruik onze originele Natural-fles van 125 ml (SCF039/17) met de Natural T0-speen (SCF657/27) voor een gemakkelijkere toevoer als je baby langer dan 20 minuten nodig heeft om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Raadpleeg een zorgverlener als de voedingsproblemen aanhouden.