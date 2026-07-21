Philips-ondersteuning Welke Natural Response-speen past het beste bij mijn baby?

Pasgeboren baby's volgen bij borstvoeding vaak hetzelfde patroon als bij flesvoeding. We raden je aan de signalen van je baby in de gaten te houden om de speen met de beste toevoersnelheid te vinden.

De Natural Response-spenen zijn ontworpen om te reageren op de manier waarop je baby drinkt. Maar misschien weet je nog niet hoe je baby uit de fles drinkt.

We raden aan te beginnen met de speen die bij de fles wordt geleverd en daarna zo nodig te wisselen. Als je na een paar pogingen om te voeden nog steeds geen succes hebt, kun je overwegen om op een speen met een andere toevoersnelheid over te stappen.

Gebruik een speen met een hogere toevoersnelheid als:

je baby niet genoeg melk uit de fles krijgt of

de voedingstijd te lang (bijvoorbeeld langer dan 30 minuten) is of

je baby in slaap valt tijdens het voeden, gefrustreerd raakt of met de speen speelt in plaats van te drinken.

Gebruik een speen met een lagere toevoersnelheid als:

je baby de melk te snel drinkt of

er melk uit de mond lekt tijdens het voeden.

De drinkstijl van je baby is de leidraad, niet zijn leeftijd. Baby's met een enthousiaste drinkstijl drinken met sterke zuigkracht en compressie, wat resulteert in een hogere melktoevoer. Daarom hebben ze meestal een speen met een lagere toevoersnelheid nodig, zoals speen nummer 1 of 2, om te snelle melkafgifte te voorkomen. Baby's die langzaam en regelmatig drinken, geven waarschijnlijk de voorkeur aan een hogere toevoersnelheid (zoals speen 4 of 5/6) om ervoor te zorgen dat er genoeg melk komt, ongeacht hun leeftijd.

Als je de vorige Natural-speen hebt gebruikt, heeft je baby mogelijk een hogere toevoersnelheid nodig met de Natural Response-speen omdat deze wordt gebruikt om sneller meer melk toe te voeren met weinig inspanning.

Verkrijgbare toevoersnelheden en flesconfiguraties De Philips Avent Natural Response-spenen zijn verkrijgbaar met toevoersnelheden van 1 tot 5 in de Verenigde Staten en Canada en van 1 tot 6 in andere landen. Spenen met de hoogste toevoersnelheid 6 zijn geschikter voor dikkere vloeistoffen of baby's die een hoge toevoersnelheid willen.