Philips-ondersteuning Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?

Natural Response-spenen zijn ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als een borst. Alleen de Natural Response-spenen zijn zo ontworpen dat ze alleen melk afgeven wanneer je baby actief drinkt.

De Philips Avent Natural Response-spenen zijn verkrijgbaar met toevoersnelheden van 1 tot 5 in de Verenigde Staten en Canada en van 1 tot 6 in andere landen. Als je de verpakking niet meer hebt, kun je de spenen herkennen aan de volgende kenmerken:

De punt van de speen heeft een J-vormige inkeping in plaats van een gaatje

Heeft geen spiraalvormig ontwerp aan de punt van de speen

Aan de zijkanten staan 3 cijfers voor Natural-spenen; de Natural Response-spenen hebben er maar 1.

Wissel Natural-spenen niet af met Natural Response-spenen. Dit kan de drinkpatroon van je baby verstoren. Raadpleeg de onderstaande afbeelding om te zien welke speen je hebt.

Op zoek naar het toevoersnelheidsnummer van de speen? De toevoersnelheid staat op de speen zelf. Bij spenen tegen darmkrampjes staat de toevoersnelheid op de zijkant van de speen. Bij Natural- en Natural Response-spenen is de toevoersnelheid het best zichtbaar vanaf de bovenkant.