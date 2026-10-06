Hoe kan ik de verschillen zien tussen Natural- en Natural Response-spenen?

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Natural Response-spenen zijn ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als een borst. Alleen de Natural Response-spenen zijn zo ontworpen dat ze alleen melk afgeven wanneer je baby actief drinkt.
De Philips Avent Natural Response-spenen zijn verkrijgbaar met toevoersnelheden van 1 tot 5 in de Verenigde Staten en Canada en van 1 tot 6 in andere landen. Als je de verpakking niet meer hebt, kun je de spenen herkennen aan de volgende kenmerken:
Wissel Natural-spenen niet af met Natural Response-spenen. Dit kan de drinkpatroon van je baby verstoren. Raadpleeg de onderstaande afbeelding om te zien welke speen je hebt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71, SCY906/11, SCY903/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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