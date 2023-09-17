Philips-ondersteuning Hoe zet ik de Natural Response-fles en -speen in elkaar?

Zet de Natural Response-fles in elkaar door de speen volledig door de schroefring te trekken zoals in de onderstaande afbeelding. Als je de speen niet goed in elkaar zet, kan deze tijdens het voeden gaan lekken.



Het AirFree-ventiel plaatsen Vul je Philips Avent Natural Response-fles met melk Als je poedermelk gebruikt, zorg er dan voor dat de poedermelk volledig is opgelost om te voorkomen dat de AirFree-opening verstopt raakt Plaats de AirFree-opening in de fles Trek de speen door de schroefring (beweeg de speen heen en weer omhoog) Plaats de schroefring en speen op de fles met de AirFree-opening

Nuttige tip: het pictogram op het AirFree-ventiel laat zien hoe je het AirFree-ventiel moet vasthouden tijdens het voeden van je kindje (zie onderstaande afbeelding).

het pictogram op het AirFree-ventiel laat zien hoe je het AirFree-ventiel moet vasthouden tijdens het voeden van je kindje (zie onderstaande afbeelding).