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Philips-ondersteuning

Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?

De Philips Avent-flessen zijn gemaakt van 100% BPA-vrij materiaal. De flessen zijn gemaakt van polypropyleen, polyethersulfon of polyphenylsulfon.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF573/12 , SCF573/11 , SCF563/37 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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