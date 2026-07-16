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Philips-ondersteuning

Kan ik dikke babyvoeding geven met de Natural Response-speen?

Ja. Je kunt Philips Avent Natural Response-spenen met zowel dikkere vloeistoffen als melk gebruiken. Deze dikkere vloeistoffen zijn onder andere anti-regurgitatiemelk, melk met ontbijtgranen, rijst voor baby's, mengsels van babyvoeding en melk, en soepen.

Omdat dikkere vloeistoffen langzamer stromen, heb je mogelijk een speen met een hoger nummer nodig voor een comfortabele toevoer voor je baby.

Voor dikkere vloeistoffen kun je de Natural Response-speen nummer 6 ('dikke voeding') gebruiken. Deze is speciaal ontworpen voor dikkere voeding.

De Philips Avent Natural Response-spenen zijn verkrijgbaar met toevoersnelheden van 1 tot 5 in de Verenigde Staten en Canada en van 1 tot 6 in andere landen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71 , SCY906/11 , SCY903/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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