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Niet meer leverbaar
1 fles
330 ml
Speen voor variabele toevoer
3m+
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.4
van 5
113
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne fles!
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Mel12903
07/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Ons zoontje heeft weinig/geen last meer van kramp!
Ik ben heel erg blij met de flesjes van Philips. Mijn eerste zoontje had geen last van krampjes, maar ons 2e zoontje wel. Veel geprobeerd, maar toch heeft dit flesje ons uiteindelijk geholpen. Hij is een stuk meer vrolijker en op zijn gemak.
Voordelen
Makkelijk schoon te maken, geen krampjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles hebben minder last van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een andere fles.