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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF680/37 Classic baby bottle

SCF680/37

4.3
| (60) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
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Eenvoudig aanleggen door het unieke ventiel van de speen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.

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Recensies

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4.3

van 5

60

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

22/12/2016

Nederland

Nederland

Zeer goede fles

[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

28/11/2016

Deutschland

Deutschland

Beste Sauger für Neugeborene

Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

super

also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF680/27 Klassik-Babyflasche

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