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Niet meer leverbaar
Klassiek
260 ml
Speen voor langzame toevoer
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.3
van 5
126
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Vinc54
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Victor11
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Vici777
31/08/2019
Deutschland
absolut empfehlenswert
Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/47 Klassik-Babyflasche
Volgens de Europese richtlijn (2011/8/EU)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips AVENT-fles, vooral 's nachts minder huilerig gedrag vertonen dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.