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Philips Avent Voedingsfles
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF684/27
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Gebruiksaanwijzing
Alles (10)
Onderdelen en accessoires (1)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom zitten er gaten in de dop van mijn Philips Avent-antikrampjesfles?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Waarom is de fles niet doorzichtig?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Horen er luchtbellen in de fles te zitten tijdens het voeden?