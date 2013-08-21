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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF683/62 Classic baby bottle

SCF683/62

4

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bekijk alle voordelen

Eenvoudig aanleggen door het unieke ventiel van de speen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
1

21/08/2013

España

España

me encanta

Fue un regalo cuando nació mi bebe... aun los uso para beber agua.....Mi bebe no tuvo nada de gases.... y los bibes después de 8 meses siguen como el primer dia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/37 Biberón Classic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/37 Biberón Classic

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic for my little man..

I started using Avent bottles with my son, he was breastfed but I used the Avent breast pump (which you can attached directly to the feeding bottle) to express off some milk. I started him getting used to a bottle early (2 weeks old) he took to the bottle straight away. These bottles are apparently like sucking from the breast for a baby and my lil man certainly had no problems.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/27 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/27 Classic baby bottle

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ideal first baby bottle

I found the avent bottles simple and easy to use. containing only three parts very quick to put together during night feeds.they are very durable and have lasted in excellent condition since my daughter was born up until she gave up her bottles for cups. highly recommended.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/27 Classic baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airflex SCF643/27 Classic baby bottle

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