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Niet meer leverbaar
Er-op-uitset
De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*
Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex
Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven
4.3
van 5
45
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Paula81
10/10/2011
Nederland
Ik kende dit product al, en voldeed daarom aan al mijn verwachtingen.
Ik had dit product tijdelijk van iemand geleend en deze beviel mij erg goed. Toen de eigenaresse het apparaat weer terug wilde voor eigen gebruik en ik hem eigenlijk ook nog nodig had, heb ik zelf zo'n zelfde apparaat aangeschaft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf
Mami2012
15/09/2012
Deutschland
Sehr zu empfehlen!
Sehr zu empfehlen für das Abpumpen "Zwischendurch" - wenn z. B. Rhythmus von Muttermilchproduktion und Hunger des Kindes noch nicht übereinstimmen - für unterwegs, wenn man in der Öffentlichkeit nicht stillen möchte - oder wenn man einfach mal zum Stillen nicht zur Verfügung steht Weitaus angenehmer als elektronische Milchpumpen, da man Zug und Intervall selbst regulieren kann.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handmilchpumpe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handmilchpumpe
Neumama
05/10/2011
Deutschland
Top!
Geht wirklich mit einer Hand, so dass man mit der anderen zB die Hintermilch mit nach vorn streichen kann, die Brustschale ist dicht und tropft nicht unten raus. Mit leerem Via-Behälter fällt sie leider um (siehe meine Bewertung der elektronischen Doppelpumpe). Der Handhebel quietscht manchmal ein Bisschen, dafür ist sie sehr effktiv: Ich habe so um die 200ml in 15min. Wer die Doppelpumpe auf Rezept hat, kann mit den Zubehörteilen aus dem Shop aus den Pumpsets sehr günstig die Handpumpe bauen (dafür braucht man nur die andere Membran, den Handhebel und die Abdeckung). Aber auch so ein guter Kauf. Für Unterwegs echt empfehlenswert, da man mit den Zubehörteilen nicht umfüllen muss und alles Hygienisch ist und auch bleibt(man schraubt einfach den Deckel auf die Flasche und verschließt die Pumpe mit dem Stutzen, der unter dem Deckel war). Die Ersatzteile sind bezahlbar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Handmilchpumpe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Handmilchpumpe
Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).