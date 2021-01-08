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Philips Avent Handkolf
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF310/13
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Eco passport - English (US)
Gebruiksaanwijzing
Alles (5)
Kan ik de honingkleurige BPA-vrije borstkolf en/of zuigflessen nog veilig gebruiken?
Kan ik de Philips Avent-borstkolf met alle Avent-producten gebruiken?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
AventMassagekussen voor borstkolf
AventBorstkolfbehuizing
AventSiliconenmembraan voor borstkolf
AventTrechterdeksel borstkolf
2-in-1 thermokompres
Bewaarzakken voor moedermelk
Niplette™
Wegwerpborstkompressen
Mijn Philips Avent-borstkolf is bekrast of gebarsten
De Philips Avent-borstkolf komt niet los van mijn borst
Mijn tepel past niet op de borstkolf. Welk massagekussen is geschikt voor mij?
Het gebruik van de Philips Avent-borstkolf doet pijn.