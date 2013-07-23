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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF663/28 Natural baby bottle extra durable

SCF663/28

3

| (1) Beoordeling

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Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby

De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby

Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

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