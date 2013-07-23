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Niet meer leverbaar
SCF663/28
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
3.0
van 5
1
Beoordeling
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
Deze review is gemaakt voor SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit