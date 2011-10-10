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Niet meer leverbaar

Philips AventHandkolf

SCF310/20

4.3
| (45) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ontworpen voor jouw comfort
Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt de melkproductie mogelijk ook minder. De Philips Avent-borstkolf SCF310/20 is ontwikkeld voor optimaal comfort tijdens het afkolven.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf met massagekussens voor optimaal comfort

Ontworpen voor jouw comfort

  • Met fles (125 ml)

Klinisch bewezen resultaten*

Klinisch bewezen resultaten*

De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Uniek systeem voor de opslag van melk

Uniek systeem voor de opslag van melk

Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

45

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

10/10/2011

Nederland

Nederland

Ik kende dit product al, en voldeed daarom aan al mijn verwachtingen.

Ik had dit product tijdelijk van iemand geleend en deze beviel mij erg goed. Toen de eigenaresse het apparaat weer terug wilde voor eigen gebruik en ik hem eigenlijk ook nog nodig had, heb ik zelf zo'n zelfde apparaat aangeschaft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf

15/09/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen!

Sehr zu empfehlen für das Abpumpen "Zwischendurch" - wenn z. B. Rhythmus von Muttermilchproduktion und Hunger des Kindes noch nicht übereinstimmen - für unterwegs, wenn man in der Öffentlichkeit nicht stillen möchte - oder wenn man einfach mal zum Stillen nicht zur Verfügung steht Weitaus angenehmer als elektronische Milchpumpen, da man Zug und Intervall selbst regulieren kann.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handmilchpumpe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handmilchpumpe

05/10/2011

Deutschland

Deutschland

Top!

Geht wirklich mit einer Hand, so dass man mit der anderen zB die Hintermilch mit nach vorn streichen kann, die Brustschale ist dicht und tropft nicht unten raus. Mit leerem Via-Behälter fällt sie leider um (siehe meine Bewertung der elektronischen Doppelpumpe). Der Handhebel quietscht manchmal ein Bisschen, dafür ist sie sehr effktiv: Ich habe so um die 200ml in 15min. Wer die Doppelpumpe auf Rezept hat, kann mit den Zubehörteilen aus dem Shop aus den Pumpsets sehr günstig die Handpumpe bauen (dafür braucht man nur die andere Membran, den Handhebel und die Abdeckung). Aber auch so ein guter Kauf. Für Unterwegs echt empfehlenswert, da man mit den Zubehörteilen nicht umfüllen muss und alles Hygienisch ist und auch bleibt(man schraubt einfach den Deckel auf die Flasche und verschließt die Pumpe mit dem Stutzen, der unter dem Deckel war). Die Ersatzteile sind bezahlbar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Handmilchpumpe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Handmilchpumpe

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).