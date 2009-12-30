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Niet meer leverbaar
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.3
van 5
16
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Adriaan
30/12/2009
Nederland
goed
ligt lekker in de hand, en is makkelijk schoon te maken.
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/17 Classic-babyfles
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF640/27 Classic baby bottle