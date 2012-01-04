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Niet meer leverbaar
SCF666/17
1 fles
330 ml
Speen voor variabele toevoer
3m+
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.
Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.
3.9
van 5
13
Reviews & awards
degroot
04/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Classic PES-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Classic PES-babyfles
Fabienne1211
17/02/2012
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF666/17 Classic PES baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.