Inmiddels heb ik de handkolf al een half jaar en hij bevalt erg goed. Hij is geruisloos , handig in gebruik en makkelijk te reinigen. Ik merk ook niet dat de melkproductie minder wordt als ik vaker kolf dan normaal(wat je wel vaak hoort). Wel heb ik een klein min puntje en dat is dat het kleine witte dopje onderaan de kolf(volgens mij het ventieltje) na een poosje (2 maanden) steeds eruit schiet tijdens het kolven. Nu zitten er wel twee reserve dopjes bij maar daar ben ik nu doorheen en het is echt super irritant als je tijdens het kolven steeds dat dopje weer goed op zijn plaats moet zettenwant daarvoor moet je de hele kolf uit elkaar halen. Misschien doe ik ook wel iets verkeert maar nu is mijn vraag hoe ik aan die dopjes kan komen en hoe ik dit kan voorkomen? Verder heb ik geen nadelen kunnen ontdekken. Groetjes Anoek