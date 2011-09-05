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Niet meer leverbaar
Met fles (125 ml)
De vijf zachte massagepunten van de Philips Avent-borstkolf trekken samen en ontspannen tijdens het kolven om samen met het vacuüm het zuigen van je baby na te bootsen.
De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.
De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.
4.2
van 5
9
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf
Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handkolf
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handmilchpumpe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF300/20 Handmilchpumpe
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).