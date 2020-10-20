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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF615/10
Niet meer leverbaar
Kan ik Philips Avent-bewaarbekers in de magnetron doen?
Moet ik de deksels, bekers en adapters steriliseren?
Moet ik de deksels, bekers en adapters vervangen nadat die een bepaald aantal keer zijn gebruikt?
Van welk materiaal zijn de Philips AVENT bekers gemaakt?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Hoe reinig en steriliseer je Philips Avent-bewaarbekers
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