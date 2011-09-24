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  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem

Niet meer leverbaar

Philips Avent VIAAvent-bijvulbekers

SCF616/10

3.9
| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Handig Philips Avent-bewaarsysteem
Het Philips Avent-bewaarsysteem is veelzijdig en ruimtebesparend en groeit met je baby mee. Je kunt dezelfde fles gebruiken voor het bewaren van moedermelk en babyvoeding. De fles past op alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Hervulbare bewaarbekers voor melk (deksels niet meegeleverd)

Handig Philips Avent-bewaarsysteem

  • 240 ml

Lekvrij schroefsysteem

Lekvrij schroefsysteem

Veilig bewaren en vervoeren

Babyvoeding bewaren

Bewaar je moedermelk of babyvoeding in de Philips Avent-bewaarbekers voor moedermelk. Je kunt de voeding bewaren in de koelkast of vriezer.

Neem babyvoeding mee voor onderweg

Ideaal voor onderweg. Je kunt babyvoeding gemakkelijk meenemen wanneer je de deur uitgaat.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3

24/09/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent-bijvulbekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent-bijvulbekers

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 