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Niet meer leverbaar
SCF612/10
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Het is gemakkelijk om de datum en inhoud op de beker te noteren
De bewaarflessen voor moedermelk zijn geschikt voor alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.
Philips Avent-bekers kunnen in de koelkast of vriezer worden bewaard en zijn vaatwasmachinebestendig
3.7
van 5
48
Reviews & awards
Mariek
05/12/2013
Nederland
Prima bekers
Ik herken me niet in de vethalen van mensen over het niet goed sluiten van de deksels. Ik heb hier totaal geen problemen mee. Je moet een deksel gewoon niet scheef op het potje draaien! Wel zou de maatvoering inderdaad beter in het zwart op de beker vermeld mogen staan. Het is wat moeilijk leesbaar. Verder een prima produkt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
mamalu
14/03/2013
Nederland
Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting
Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
PaulS
14/03/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting
Zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de verwachting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF612/10 Avent-flessen voor moedermelk
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.