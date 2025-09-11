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Philips ondersteuning
HX9192/01
Data Act Document
Eco-paspoort - English (US)
Waarom werkt de functie voor begeleid poetsen in de Sonicare-app niet?
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Wat geven de batterijstatuslampjes op mijn Sonicare-tandenborstel aan?
Kan ik mijn Sonicare-tandenborstel zonder de app gebruiken?
Waarom vraagt mijn Philips Sonicare-app om toestemming?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Waar kan ik accessoires voor mijn Sonicare-tandenborstel kopen?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
De druksensorinstellingen van de Philips Sonicare-tandenborstel kalibreren
Hoe gebruik ik mijn Sonicare-tandenborstel met een beugel?
Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?
Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?
Hoe poets ik mijn tanden met de Sonicare-app?
Ik heb geen toegang tot functies van de Sonicare-app
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt te krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid
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