Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

Afhankelijk van het model kunt u uw Philips Sonicare-tandenborstel op verschillende manieren opladen. Gebruik de originele oplader die is meegeleverd met uw tandenborstel. Niet alle Sonicare-opladers zijn compatibel met andere. De oplader is mogelijk een USB-A-aansluiting waarvoor een wandadapter is vereist (niet meegeleverd).Lees de volgende instructies voor het opladen van uw tandenborstel.