    Philips-ondersteuning

    Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?

    Gepubliceerd op 23 augustus 2024

    Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar. 

    Afhankelijk van het model kunt u uw Philips Sonicare-tandenborstel op verschillende manieren opladen. Gebruik de originele oplader die is meegeleverd met uw tandenborstel. Niet alle Sonicare-opladers zijn compatibel met andere. De oplader is mogelijk een USB-A-aansluiting waarvoor een wandadapter is vereist (niet meegeleverd).

    Lees de volgende instructies voor het opladen van uw tandenborstel. 
    1. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.
    2. Plaats het tandenborstelhandvat op de oplader.
    3. De batterij-indicator knippert* om aan te geven dat uw tandenborstel wordt opgeladen. Het lampje stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Dit kan tot 24 uur duren. 
    U kunt uw tandenborstel tussen poetsbeurten door op een aangesloten oplader laten staan. Dit heeft geen invloed op de levensduur van de batterij. 

    *Opmerking: DailyClean 1100 heeft geen batterij-indicatorlampje.
     
    • Sonicare-standaardoplader
  • Sonicare-standaardoplader

    • Uw tandenborstel opladen met het oplaadglas

    1. Plaats uw tandenborstelhandvat in het oplaadglas of op de oplader en plaats deze op het oplaadstation.
    2. Steek de stekker van het oplaadstation in een stopcontact.
    3. De batterij-indicator knippert wit of groen om aan te geven dat uw tandenborstel wordt opgeladen. Het lampje stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Dit kan tot 24 uur duren.
    Sonicare-oplaadglas

    Uw tandenborstel opladen met het reisetui

    1. Plaats het tandenborstelhandvat in het reisetui.
    2. Sluit een mini-USB-kabel aan op het reisetui.
    3. Sluit de USB-kabel aan op een 5 V IPX-4 USB-adapter.
    De batterij-indicator knippert wit of groen om aan te geven dat uw tandenborstel wordt opgeladen. Het lampje stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Dit kan tot 24 uur duren. 
    Sonicare-oplaadreisetui

    Uw tandenborstel opladen met de draadloze oplaadpad

    1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter en steek de stekker in een stopcontact.
    2. Plaats het tandenborstelhandvat verticaal op het verhoogde oppervlak van de oplaadpad.
    3. De oplaadpad piept en de batterij-indicator knippert wit om aan te geven dat uw tandenborstel wordt opgeladen. Het lampje stopt met knipperen en blijft wit branden wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Dit kan tot 12 uur duren.
    Sonicare-oplaadpad

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 , HX7106/01 , HX7423/09 , HX7401/07 , HX7108/04 , HX7423/08 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7421/08 , HX3603/01 , HX9913/17 , HX7429/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX7060/01 , HX3601/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9392/40 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9944/13 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/94 , HX9913/18 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9661/02 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX6803/64 , HX6850/64 , HX6870/47 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , CP0555/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9690/08 , HX9681/01 , HX6807/24 , HX6830/34 , HX6870/34 , HX6877/29 , HX6837/34 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6232/59 , HX6222/45 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX8935/33 , HX6803/04 , HX6856/10 , HX6807/24 , HX6888/88 , HX6848/92 , HX6851/34 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/63 , HX6805/28 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/28 , HX6807/63 , HX6830/47 , HX6830/53 , HX6833/28 , HX6836/29 , HX6837/28 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6859/35 , HX6859/63 , HX6888/63 , HX6870/53 , HX6851/29 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX6850/47 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6859/29 , HX6859/34 , HX6871/47 , CP0535/01 , HX6231/12 , HX6837/24 , HX6839/28 , HX6809/04 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6311/12 , HX9354/38 , CP0541/01 , CP0546/01 , HX9339/89 , HX9924/03 , HX9192/01 , HX9392/39 , HX9369/89 , HX9379/89 , HX9395/88R1 , HX9337/88 , HX9359/89 , HX9357/87 , HX9395/88 , HX9396/89 , HX9358/88 , HX9327/87 , HX6859/17 , HX9903/13PR , HX9382/36 , HX9382/36R1 , HX6232/41 , HX3212/61 , CP0474/01 , HX9984/47 , HX9351/53 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9363/63 , HX9393/93 , HX6611/27 , HX9114/37 , HX9393/93R1 , HX9984/17 , HX9944/03 , HX9984/07 , HX9903/03 , HX9954/53 , HX9924/23 , HX9924/43 , HX9903/13 , HX6238/10 , HX6311/K3 , HX6942/14 , HX9351/52 , HX9391/92 , HX9361/62 , HX9331/32 , HX9394/92 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6762/35 , HX9312/04 , CP0473/01 , HX6232/20 , HX6713/11 , HX6632/22 , HX6911/50 , HX6942/20 , HX6341/02 , HX9191/06 , HX6392/02 , HX6721/35 , HX6321/03 , HX3212/24 , HX3212/04 , HX9342/09 , HX9382/09 , HX6612/26 , HX9398/20 , HX6921/43 , HX6222/53 , HX3212/42 , HX6324/10 , HX9394/40 , HX9141/50 , HX9311/04 , HX6912/51 , HX6361/02 , HX6341/07 , HX9142/10 , HX9342/02 , HX8923/34 , HX9352/30 , HX3212/01 , HX3212/03 , HX3212/07 , HX3212/11 , HX3212/15 , HX3212/16 , HX3212/52 , HX6322/04 , HX9112/12 , HX8982/02 , HX9182/32 , HX9372/04 , HX6921/06 , HX6922/03 , HX9142/31 , HX6972/03 , HX6972/35 , CP0471/01 , HX8918/10 , HX8911/01 , HX8911/04 , HX8911/02 , HX6732/37 , HX6231/08 , HX9336/25 , HX9112/13 , HX6511/04 , HX9172/15 , HX9171/20 , HX9182/34 , HX9111/20 , HX9111/21 , HX6511/03 , HX9172/14 , HX6321/02 , HX6601/03 , HX6632/15 , HX6631/01 , HX6201/15 , HX6631/41 , HX6631/13 , HX6512/45 , HX6221/40 , HX6601/09 , HX9332/34 , HX9382/04 , HX9351/04 , HX9331/04 , HX6762/43 , HX6732/42 , HX6512/02 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX9361/67 , HX6231/01 , HX6232/02 , HX9112/44 , HX6732/45 , HX9362/67 , HX6733/43 , HX6712/43 , HX6732/43 , HX6973/53 , HX6903/54 , HX9333/07 , HX6511/43 , HX6511/44 , HX9172/44 , CP0472/01 , HX9333/24 , HX6973/54 , HX6510/22 , HX6311/07 , HX6381/07 , HX6733/33 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX6511/22 , HX9112/02 , HX9172/10 , HX9170/10 , HX9110/02 , HX6311/02 , HX6732/02 , HX9332/04 , HX6730/02 , HX9182/10 , HX6511/33 , HX9322/12 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6901/99 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX5350/50 , HX6711/50 , HX6972/10 , HX6381/19 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6992/03 , HX6381/02 , HX6730/33 , HX6934/34 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6732/90 , HX6782/33 , HX6992/10 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6781/09 , HX6982/17 , HX6982/19 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6711/22 , HX6731/02 , HX5581/02 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX6982/10 , HX5752/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

