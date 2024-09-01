Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Gepubliceerd op 28 augustus 2024
We raden u aan om de oplader te gebruiken die is meegeleverd bij uw Philips Sonicare-tandenborstel. Sommige opladers zijn ook uitwisselbaar. Zie de verschillende soorten opladers hieronder die geschikt zijn voor uw Sonicare-tandenborstel.
Opmerking: Als u zich in China bevindt en uw tandenborstel voor 1 september 2024 hebt gekocht, bel dan 4008 800 008 voor ondersteuning.
Standaardoplader
Alle Sonicare-tandenborstels met een opening aan de onderkant van het handvat kunnen onze opladers met een vaste pin op de voet gebruiken. Opmerking: De oplader kan niet voor de DiamondClean- en de Prestige-serie worden gebruikt. De modelnummers zijn:
Oplader voor 9900 Prestige
De 9900 Prestige-oplader wordt geleverd met een oplaadstation en een oplader. Plaats de standaard boven op de voet. Plaats vervolgens de tandenborstel op de standaard. De oplaadstandaard heeft het modelnummer CBB1001 of CBB2001, afhankelijk van de kleur.
Opladers voor DiamondClean, DiamondClean Smart en DiamondClean 9000
De DiamondClean- en DiamondClean Smart-opladers zien er hetzelfde uit, maar ze werken alleen met de tandenborstel waarmee ze zijn geleverd. Raadpleeg de onderstaande tabel en controleer of de code op de onderkant van de oplader compatibel is met de code op de onderkant van het handvat van de tandenborstel.
